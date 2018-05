Politisk risiko sender de italienske renter i vejret

Det er snart tre måneder siden, at italienerne var til parlamentsvalg, og det er endnu ikke lykkedes at danne en ny regering. Dette er dog ikke nogen uvant situation, og til at starte med reagerede finansmarkederne med stoisk ro. Men en umage alliance mellem valgets to vindere, Femstjernebevægelsen og Liga Nord, har de seneste par uger skabt finansiel uro med stigende renter og faldende aktiekurser.

Ikke fans af euroen

Uroen startede, da de to partier, hvis fællesnævner er mistillid til eurosamarbejdet, blev enige om et regeringsgrundlag. Udsigten til en euroskeptisk regering samt frygten for en gentagelse af den sydeuropæiske gældskrise sendte straks børskurserne i rødt. I skrivende stund er det italienske aktiemarked faldet 12 %, mens renten er steget 1 % – se figuren.

Tynget af gæld

En rentestigning på 1 % lyder måske ikke af meget, men da Italien har udstedt obligationer for mere end 2.000 mia. EUR, så gør selv en mindre rentestigning ondt. Målt i forhold til BNP er statsgælden på 131 %, og inden for Europa er den kun overgået af Grækenland.

Business as usual

I øjeblikket udvikler den politiske magtkamp sig dag for dag – senest har den italienske præsident forsøgt at blokere regeringsdannelsen – og nyhedsbilledet er fyldt med historier om Italien. Her skal man som investor holde sig for øje, at når det gælder Italien, er politisk uro mere reglen end undtagelsen. Og når det gælder økonomien – som også får meget spalteplads – har Italien helt åbenlyst problemer med både vækst og arbejdsløshed. Men det er bestemt ikke nogen nyhed.