Indtjeningen stiger på tværs af kloden

Selskaber over hele verden melder i disse dage om stigende indtjening. Nu er den igangværende regnskabssæson ikke helt slut, men i skrivende stund er det 81 % af selskaberne, som melder om stigende indtjening.

I USA er Trumps skattelettelser slået igennem, og indtjeningsvæksten er på hele 25 % – det højeste niveau siden 2010. Der er dog tale om en éngangseffekt, og næste år, hvor skatteeffekten forsvinder, forventes en indtjeningsvækst på 5-10 %.

Udover skattelettelserne nyder de amerikanske selskaber også godt af det underliggende økonomiske opsving. Et opsving, som paradoksalt er blevet en smule styrket – om end kortvarigt – af Trumps trusler om handelskrig. Frygten for nye toldbarrierer får nemlig selskaberne til at øge deres lagre, og det forøger den økonomiske aktivitet. Men skulle handelskrigen blive til virkelighed, vil det utvivlsomt ramme indtjeningen, og i forbindelse med regnskabsaflæggelsen er der da også flere selskaber, som udtrykker deres bekymring over for Trumps handelspolitik.

På trods af øget indtjening er det stadigvæk ikke alle selskaber, som er kommet lige godt igennem regnskabsaflæggelsen. Blandt de meget omtalte FANG-aktier blev både Facebook og Netflix ramt af store kursfald.

Faldende toplinjevækst sendte Facebook-aktien ned med hele 20 %, eller hvad der svarer til 120 mia. USD – det største fald på en enkelt dag nogensinde. Aktien har siden rettet sig, og trods slinger i valsen er FANG-aktierne stadig steget næsten 30 % i 2018. Det er dog blevet tydeligt for enhver, at aktiemarkedet har høje forventninger til FANG-aktierne, og derfor kan selv små nedjusteringer betyde store kursfald.

linkedin.com/in/langmack/